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Беглый Депардье одурачил Россию на деньги

Французский актер Жерар Депардье попал в число должников за неуплату налогов в Саранске. Взыскать с артиста необходимую сумму приставам не удается по сей день.
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Перед законом в России равны все, даже известные актеры. Однако французский артист Жерар Депардье, по всей видимости, так не считает.

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Сообщается, что судебные приставы из Саранска пытались взыскать с Депардье налоговую задолженность, но не смогли найти имущество для наложения ареста. Все необходимые данные находятся на официальном портале регионального Управления приставов.

Позже стала известна точная сумма долгов, передает "Политэксперт". Размер первой составил 734 рубля, второй — 1113 рублей. Более того, актер не оплачивал сборы и налоги и ранее.

По информации источников, дело было открыто 13 июня, однако уже в конце месяца представителям закона оставалось только развести руками. Имущество, на которое было возможно наложить арест, найти до сих пор не удается.

Напомним, французский актер Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году, оставив паспорт Франции. После этого ему была предоставлена прописка в Саранске. Стоит отметить, что представитель артиста в России пообещала оплатить все долги Депардье.

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Автор: Михаил Вштанов16 июля 2018, 15:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Депардье показал российский паспорт

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