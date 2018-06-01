В Петербурге похитили таксиста-узбека

В Петербурге поздно ночью 30 мая похитили приезжего из Узбекистана. ЧП случилось, когда работающий таксистом мужчина приехал забрать клиентов, передает FlashNord.
Вскоре похитители заставили мигранта позвонить брату, проживающему в Петербурге, и потребовали 550 тысяч рублей выкупа. Полиция ведет проверку.
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