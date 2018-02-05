Под Москвой упавшая ветка проломила череп ребенку

В подмосковном городе Егорьевске на девочку упала шестиметровая ветка. Ребенок госпитализирован, передает "360". Медики диагностировали у маленькой пострадавшей черепно-мозговую травму и перелом костей черепа.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что причиной ЧП стало ненадлежащее исполнение ответственными должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию и содержанию придомовых деревьев.
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