Под Астраханью два вора вскрыли 33 гаража

В Астрахани завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Волгограда. Их обвиняют в целой серии краж.
Мужчины ездили в соседний регион, как на работу, опустошая чужие гаражи. В один момент автомобиль воров с награбленны остановили стражи порядка. После этого была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанные признались в совершенных противоправных деяниях, передает novostivolgograda.ru.
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