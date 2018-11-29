Житель Ишима поплатился за контрафактный спирт

В городе Ишиме состоялся суд над местным жителем, который планировал продать 2,8 тысячи бутылок контрафактного алкоголя. Незаконное хранилище было в двух гаражах фигуранта.
Сообщается, что на бутылках с алкоголем были наклеены этикетки. Они свидетельствуют о том, что в них содержится текила, водка и коньяк. Вся продукция была изъята, передает nashgorod.ru.
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