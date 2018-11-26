Житель Петербурга нашел дома редкое произведение искусства

Петербуржец во время уборки в квартире обнаружил дома редкое старинное травленное стекло мастера Аноховича. Мужчина был крайне удивлен подобной находке.
Известно, что Петербуржец живет в доходном дом Бака, передает nashgorod.ru. На днях он решил провести уборку, а заодно и отмыть стекло, на котором он и увидел изображение ХХ века с подписью мастера Анохович.
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