Бросил гранату и застрелил: мужчина расправился с любителем громкой музыки

Стали известны подробности громкого убийства в Волгограде. Около пяти часов утра 1 октября 31-летний автомобилист громко слушал музыку в своей машине, стоящей во дворе дома №180 на проспекте Ленина в 14-м микрорайоне города Волжский Волгоградской области.

От сильного шума проснулся 32-летний житель дома. Он услышал, как его жена в открытое окно делает замечание невоспитанному меломану и просит его убавить громкость. Тот ответил нецензурной бранью. Тогда муж оскорбленной волжанки вышел на улицу бросил в сторону хама светошумовую гранату, однако и это не заставило мужчину сделать музыку тише, передает портал novostivolgograda.ru. В конечном итоге он подошел и дважды выстрелил в упор в голову нетрезвого дебошира из травматического пистолета.

Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места на Porsche Cayenne. Спустя несколько часов его задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".