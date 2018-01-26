Россиянин обокрал вдову во время поминок

В Карелии 26-летний мужчина обокрал вдову на поминках. Как сообщает FlashNord, о происшествии рассказала 56-летняя пострадавшая. Общая сумма материального ущерба превысила 20 тысяч рублей.

Подозреваемый уже задержан. Он признался, что вытащил деньги из кошелька малознакомой женщины. Похищенное мужчина тут же потратил в развлекательных заведениях.