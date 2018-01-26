Под Тулой случилась жуткая авария

В Богородицком районе Тульской области случилось ДТП. Микроавтобус с пассажирами слетел в кювет, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости.

В результате происшествия в больнице оказались семь человек, передает телеканал "360". Позже один из пострадавших скончался. Обстоятельства аварии устанавливаются.