Японец с дикими криками нырнул в реку в -60
Мужчину не остановила температура воздуха в регионе, которая в тот день достигла -60, передает Life.ru. Отважный азиат в одних трусах с дикими криками выбежал из автобуса и плюхнулся в воду. Видео стало вирусным, собрав более 215 тысяч просмотров на YouTube.
Напомним, что Оймякон известен как один из "полюсов холода" планеты. Самая низкая температура, зафиксированная в этой местности, составила -77,6.
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