На Камчатке случилось три землетрясения за час

В Беринговом море недалеко от Камчатки произошла серия мощных подземных толчков. Исследователи зафиксировали сразу три землетрясения амплитудой 4,9, 6,2 и 5 баллов соответственно за час.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась, передает "Газета.ru" со ссылкой на "Интерфакс".