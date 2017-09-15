"Почта России" оказалась в центре громкого скандала

Недалеко от Липецка в лесу местные жители обнаружили свалку распотрошенных посылок из Китая, адресованных жителям Липецка и Воронежа. Это уже вторая подобная находка за последний месяц.

Липчанка Ольга Попова в загородном лесу в районе села Сселки обнаружила и сняла на видео целое кладбище потерянных посылок, отправленных через "Почту России". Местные жители говорят, что это уже вторая подобная находка за последний месяц.

Мародеры распотрошили отправления из Китая, забрали все нужное, а часть вещей побросали. Адресаты не дождались стекол для телефона, ресниц, наклеек на ногти и другой мелочевки. Сообщается, что посылки предназначены для жителей Липецка и Воронежа. На одной из упаковок даже отчетливо читается адрес до сих пор ждущего свой заказ воронежца: улица маршала Жукова, 3/49. С автором ролика уже связались: девушка согласилась показать место в лесу, где были найдены вскрытые бандероли. Скорее всего они лежат здесь еще с зимы и покупатели наверняка уже получили свои компенсации.

Видео было опубликовано на липецком сайте "Потребитель", о ролике также сообщили "Вести-Воронеж". Местные СМИ утверждают, что "Почта России" уже начала собственное внутреннее расследование. По его итогам все материалы будут переданы правоохранителям.