Мать отправила младенца в приют посылкой

В городе Фучжоу китайской провинции Фуцзянь 24-летняя девушка решила избавиться от новорожденной дочки. Она отправила ее в приют курьерской службой в пластиковом пакете.

Странности посылки заметил курьер. Он позвонил в полицию после того, как заметил, что пакет двигается и услышал детский плач.

Мужчина сообщил стражам порядка, что при приеме посылки хотел проверить ее. Однако отправительница ему не позволила этого сделать, выступив строго против, передает South China Morning Post.

Малышку отправили в местную больницу. По словам медиков, она родилась несколько дней назад, ее состояние оценивается как стабильное.

Непутевая мать была задержана полицией, ее обвиняют в том, что она оставила младенца. Согласно китайскому законодательству, родители, бросившие своего ребенка, могут получить до пяти лет тюрьмы. В ближайшее время девочку вернут в свою семью.

Случай получил широкий резонанс в соцсетях. Пользователи выражают непонимание того, почему малышку возвращают в семью, которая один раз ее уже бросила. Люди высказывают опасения, что это повторится и тогда для ребенка все может закончиться плачевно.

Напомним, жуткий случай произошел в 2016 году в Хабаровском крае. Там 33-летняя Полина Осипенко заживо сожгла своего новорожденного ребенка в печи, а затем выбросила труп в туалет. Однако свидетелями этого стали местные жители, которые и сообщили в полицию.