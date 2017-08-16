Боец ММА скончался после нокаута

В США боец смешанных единоборств (ММА) Рондел Кларк скончался после полученного в бою нокаута. Это случилось в больнице, куда он был предварительно доставлен.

Инцидент произошел 12 августа на шоу в Мемориальном зале Плимута, штат Массачусетс. Кларк проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Райану Данну бой турнира Cage Titans 35.

После этого спортсмен был доставлен в больницу Beth Israel Deaconess в Плимуте, а позже был перевезен в Бостон. Отмечается, что на данный момент точные причины смерти не установлены. Полиция штата Массачусетс совместно с атлетической комиссией инициировали расследование по данному случаю, сообщает RT.

Рондел Кларк раньше играл в американский футбол. Это был его второй поединок в ММА. В первом он победил.

Как писали Dni.Ru, в июне 2016 года в возрасте 42 лет ушел из жизни боец смешанных единоборств Кевин Фергюсон, выступавший под псевдонимом Кимбо Слайс. Полиция предположила, что его смерть не носила криминальный характер.

Слайс был доставлен в одну из больниц Флориды в "ужасном", по словам врачей, состоянии. По предварительным данным, смерть наступила из-за сердечной недостаточности. Последний поединок спортсмен провел 19 февраля 2016 года на турнире Bellator 149. В рамках этого турнира взял верх над Дафиром Харрисом. На 16 июля был запланирован его бой с Джошем Томпсоном.