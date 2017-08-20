Убийцу Драчева требуют наказать по справедливости

В воскресенье, 20 августа, в Хабаровске был убит чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Общественность просит правоохранительные органы дать надлежащую оценку действиям злоумышленника.

Мужчину, совершившего жестокое убийство спортсмена, просят наказать по всей строгости закона. По мнению многих, существующая в настоящий момент правоприменительная практика показывает, что порой виновные в подобных преступлениях отделываются недостаточно суровыми наказаниями. Представители общественности с сожалением отмечают, что иногда надлежащая реакция правоохранителей следует лишь после того, как дело получает широкий резонанс.

Так, по словам члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), депутата Госдумы Михаила Старшинова, на видеозаписи, которая зафиксировала момент совершения преступления, видно, что наносивший удары спортсмену мужчина обладает серьезной силовой подготовкой. "Вместо того, чтобы использовать свои навыки в соревнованиях, он их применил с особым ожесточением в уличной драке, что привело к трагедии", – прокомментировал ситуацию парламентарий.

Применительно к трагедии в Хабаровске можно вспомнить случай, произошедший в начале этого года в Москве. Тогда из-за дорожного конфликта мужчина получил тяжкие телесные повреждения, от которых вскоре скончался. Однако правоохранители не стали переквалифицировать дело, возбужденное по статье 109 Уголовного кодекса России "Причинение смерти по неосторожности" на четвертую часть статьи 11 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Желающие справедливой оценки действий преступника отмечают, что если правоохранительные органы не отреагируют должным образом на случившееся, то подобные случаи могут повториться.

Напомним, инцидент между бойцом ММА и чемпионом мира по пауэрлифтингу произошел утром в воскресенье, 20 августа, у одного из кафе в центре Хабаровска. По словам свидетелей конфликта, агрессивно настроенная группа пыталась оскорблениями и провокациями втянуть Андрея Драчева в драку. Тот предлагал решить вопрос на ринге и "на трезвую голову", однако его оппонент настаивал на немедленном решении вопроса.

В итоге между мужчинами произошла драка. От полученных травм Драчев скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.