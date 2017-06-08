Байкер рассыпал на дороге 12 миллионов
Пятитысячные купюры выпали из рюкзака мотоциклиста и рассыпались по всей дороге. Инцидент произошел на 24-м километре Западного скоростного диаметра, передает "Газета.ру" со ссылкой на "Фонтанку".
Как рассказал байкер – 40-летний индивидуальный предприниматель, из 12 миллионов рублей очевидцы собрали и вернули ему только два миллиона. Остальные деньги растащили другие свидетели необычного ЧП.
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