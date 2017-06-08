Девочку убило качелями в Подмосковье

По факту смерти восьмилетней девочки на детской площадке на Советской улице в селе Старая Ситня Ступинского района Московской области возбуждено уголовное дело, передает РИА ФАН. По версии следствия, малышка упала с качелей, после чего ее ударило по голове движущимся по инерции сиденьем. Ребенок скончался на месте. Следствие считает, что трагедия произошла из-за невыполнения норм ГОСТа о запрете жестких элементов подвеса. Ответственность за это лежит на должностных лицах администрации района ПТО ЖКХ. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Дело ведется по статье "Халатность".