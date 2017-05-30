В Анапе ветер унес горку с рабочими в море

Смертельный ураган в Москве Крушение самолета под Саратовом Эксклюзив Встреча Путина и Макрона Дом-2

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Вторник 30 мая
Лента новостей
20:31
Российский ученый обнаружил город инопланетян
20:23
В СК назвали точное количество жертв урагана
19:55
Москва открыла конкурс по разработке кварталов реновации
19:55
Жителям хрущевок покажут модели новых квартир
19:54
Когда москвичи воспользуются Вторым кольцом метро
19:21
Спаривающиеся верблюды образовали огромную пробку (видео)
18:59
Киев объявил Пушкина украинцем
18:54
В Зеленограде упавший шкаф насмерть задавил годовалого ребенка
18:37
63-летняя Вайкуле живет с 20-летним
18:24
Где отдохнуть в Европе за 40 тысяч рублей
18:21
Москвичей пригласили в прошлое
18:09
Что Гордон сделала с губами и щеками
18:07
Лучшие гаджеты для активного отдыха
17:57
Мелания Трамп мстит дизайнерам за бойкот
17:57
"Стена скорби" поразила журналистов
17:55
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
17:54
Отчего плачет актер Владимир Машков
17:50
Как получить компенсацию за ущерб от урагана
17:49
Мать задержанного из-за "Гамлета" мальчика написала заявление на его мачеху
17:38
До чего проституция может довести государство
17:28
Порошенко обвинил Путина в похищении
17:25
Мать беременной звезды "Дома-2" со скандалом гонят с проекта
17:18
Сын о глубокой депрессии Домогарова
17:07
Браку Дональда и Меланьи Трамп вынесли приговор
17:03
На юго-востоке Москвы ребенок упал в подвал заброшенного здания
16:53
Звездные любители крутых машин
16:44
Российским врачам не хватает профессиональных навыков
16:33
В подмосковном лесу найдено тело 29-летней женщины
16:22
Американцам советуют учить русский язык
16:20
Путин сломал ключицу после подножки священника
16:09
Дочь помогает Ирине Салтыковой вернуться к жизни
16:06
Ураган повалил более 27 тысяч деревьев в Москве
15:57
На юго-востоке Москвы неизвестный сжег пять автомобилей
15:51
Харламов и Асмус разъехались
15:41
Праймериз "ЕР" стали лифтом для молодежи
15:41
Миллионам россиян грозит смерть от онкологии
15:33
Москвичей предупредили о новом урагане
15:08
Почему Елизавета Боярская скрывает сына
15:04
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
15:02
Ученые совершили прорыв в лечении ВИЧ
14:49
Открыта польза регулярного употребления кофе
14:49
Кобзон отчитал обратившуюся к Путину актрису
14:48
Наталья Варлей пережила тяжелую утрату
14:26
Белорусы отвергли ЕС ради дружбы с Россией
14:19
Почему ураган в Москве привел к многочисленным жертвам
14:12
Хилькевич потолстела и стала неузнаваема
14:05
Противолодочный "Североморск" вошел в Ла-Манш
13:55
В Москве пройдет Fashion People Awards–2017
13:44
Самые долгожданные фильмы июня
13:42
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
13:35
В России покупки в секс-шопах ограничат рецептами врачей
13:29
Провокация отразилась на беременности Анисиной
13:05
Смертельный ураган повредил самолеты в Шереметьево
12:58
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)
12:49
Собянин рассказал об ущербе от урагана-убийцы
12:43
Бывшего главу "Укрспирта" застрелили в Киеве
12:31
Путин преподал Трампу урок хороших манер
12:26
Ученые назвали любимые группы и фильмы наркоманов
12:18
У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
12:17
Жителей хрущевок пригласили в Госдуму
12:03
Дмитрий Шепелев: У меня нет другого выбора
11:38
Слова Путина в Париже вызвали возмущение Киева
11:17
Кафельниковой поставили неутешительный диагноз
11:04
Форточник украл 11 миллионов из здания ЦБ в Москве
10:54
Задержанного из-за "Гамлета" мальчика ждет слава Шурыгиной
10:50
Раскаявшийся Пьер Нарцисс: Я мерзко оступился
10:46
В Польше Трампа посчитали заложником Путина
10:44
Губернатор Подмосковья уточнил число жертв смертельного урагана
10:32
У телеведущей угнали Land Rover в центре Москвы
10:25
Число жертв стихии в Москве возросло до 14
10:24
Дочь Ларисы Гузеевой сильно изменилась
10:04
Тереза Мэй решила быть капризной
09:52
Назван самый угоняемый автомобиль 2017 года
09:40
Денис Мацуев рассекретил ребенка
09:27
Синоптики предупредили о сохранении опасной погоды в Москве
09:26
Из-за танка "Армата" НАТО снятся кошмары
09:22
Бельгийская принцесса лишила слуха премьер-министра
09:08
Бывший панамский диктатор умер в больнице
09:05
Слова Кузина из "Дома-2" возмутили его невесту
08:47
Пение Бузовой сочли издевательством
08:43
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию
08:40
В Москве пересчитали пострадавших от смертельного урагана
08:30
Звезда "Папиных дочек" о пластике: Я уже вся сделанная
08:21
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
08:18
В Мексике забитого до полусмерти россиянина бросили за решетку
08:00
Ранившая мужа москвичка напала на врачей с ножом
06:22
Собянин пообещал по миллиону рублей семьям жертв урагана в Москве
23:37
Самые соблазнительные платья Канн
22:34
Финалистка "Минуты славы" нашла родную мать спустя 20 лет
22:02
На МЧС набросились с обвинениями после смертельного урагана
21:33
Звезды в шоке от смертельного урагана в Москве
21:17
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
21:00
Штормовой ветер надвигается на Санкт-Петербург
20:58
Откровенные наряды Лизы Песковой
20:56
Вице-мэр Красноярска выпал из окна 17-го этажа
20:29
В Москве загорелась ТЭЦ-21
20:17
Раскрыт секрет вечно помятого Порошенко
20:02
Актриса из Comedy Woman сбросила 30 кг из-за внуков
19:42
На Москву надвигается вторая волна смертельного урагана
19:42
Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Появились первые жертвы мощного урагана в Москве
Джигурда обвинил "Пусть говорят" в мошенничестве
Провокация отразилась на беременности Анисиной
Регионы

В Анапе ветер унес горку с рабочими в море

Фото: Mark Kolbe/Gettyimages.ru
Обрушившийся на Анапу штормовой ветер унес в открытое море двоих рабочих на надувной горке. Мужчин унесло на три километра от берега.
прочитано 212 раз

"Рабочие спустили горку на воду, чтобы найти места проколов, но порывом ветра ее унесло в море вместе с людьми", – рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе Анапы.

ПО ТЕМЕ

Ураган в Москве назвали началом 35-летних морозов

Как получить компенсацию за ущерб от урагана

Почему ураган в Москве привел к многочисленным жертвам

Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей. Для поиска "сбежавшего" аттракциона задействовали катер. В итоге мужчин удалось вытащить из воды, а горку отбуксировали к берегу. В результате инцидента никто не пострадал, передает Life.

Напомним, что накануне, 29 мая, ураган обрушился на центральную часть России. В Москве шквалистый ветер валил деревья и срывал крыши домов. В результате разгула стихии погибли 16 человек, еще более 100 получили травмы.

Во Владимирской, Калужской, Рязанской и Тульской областях ураган сломал опоры ЛЭП и порвал провода. Электроснабжение в некоторых районах было восстановлено только на следующий день, 30 мая.

Автор: Алёна Нестерова30 мая 2017, 19:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смертельная буря прошла по Москве

567

комментарии

Политика

Путин преподал Трампу урок хороших манер
Тереза Мэй решила быть капризной
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию
В Польше Трампа посчитали заложником Путина

Шоу-бизнес

Петренко перед смертью ударил и выгнал дочь
Кети Топурию развели с мужем
63-летняя Вайкуле живет с 20-летним
Что Гордон сделала с губами и щеками

Проишествия

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
Форточник украл 11 миллионов из здания ЦБ в Москве

Lifestyle

Кобзон отчитал обратившуюся к Путину актрису
Самые долгожданные фильмы июня
Ученые назвали любимые группы и фильмы наркоманов
В Сети появился трейлер русского "Интерстеллара"
Шоу-бизнес

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику

Певица забыла былую размолвку с поэтом
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев: У меня нет другого выбора

Шоумен рассказал о воспитании сына от Жанны Фриске
Шоу-бизнес

Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов

Окружение Олега Табакова прокомментировало кражу денег из банка "Клиентский"
Шоу-бизнес

63-летняя Вайкуле живет с 20-летним

Певица признается, что просто влюбилась

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Самые соблазнительные платья Канн
Смертельная буря прошла по Москве
Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл
Филиппу Янковскому досталось за страсть

Спорт

18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
Продавщица ждет ребенка от Роналду

Регионы

Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
Известный театрал умер на юбилейном банкете
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru