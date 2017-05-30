В Анапе ветер унес горку с рабочими в море
"Рабочие спустили горку на воду, чтобы найти места проколов, но порывом ветра ее унесло в море вместе с людьми", – рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе Анапы.
Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей. Для поиска "сбежавшего" аттракциона задействовали катер. В итоге мужчин удалось вытащить из воды, а горку отбуксировали к берегу. В результате инцидента никто не пострадал, передает Life.
Напомним, что накануне, 29 мая, ураган обрушился на центральную часть России. В Москве шквалистый ветер валил деревья и срывал крыши домов. В результате разгула стихии погибли 16 человек, еще более 100 получили травмы.
Ураган в Москве. Район Аэропорт pic.twitter.com/lXzDKZnKv5— Алексей Нарышкин (@AlexNaryshkin) 29 мая 2017 г.
Во Владимирской, Калужской, Рязанской и Тульской областях ураган сломал опоры ЛЭП и порвал провода. Электроснабжение в некоторых районах было восстановлено только на следующий день, 30 мая.
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