Как получить компенсацию за ущерб от урагана

Московский ураган, пронесшийся над столицей в понедельник, 29 мая, унес жизни полутора десятков человек. Более сотни обратились за помощью в медицинские учреждения, многие по-прежнему остаются в больницах. Некоторые получили травмы, надолго лишающие работоспособности.

Среди имущественных потерь – муниципальных и частных – сорванные крыши, разбитые упавшими деревьями автомобили, вылетевшие окна и балконные стекла, затопленные квартиры. Владельцы дач и частных домов Подмосковья жалуются на многочисленные повреждения недвижимого имущества. Только в Московской области зафиксировано более 1,3 тысячи таких случаев. Размеры ущерба, причиненного стихией столице, в настоящее время уточняются.

Основной вопрос, который сегодня задают многие: почему же не было предупреждения от МЧС? Право на информирование о приближающихся природных катаклизмах является неотъемлемым для всех граждан, находящихся на территории России. Федеральными и региональными властями формируется система информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в которую входят в том числе территориальные органы МВД и МЧС. За донесение такой информации до граждан отвечают должностные лица.

Однако МЧС принимает решение о необходимости подобных действий на основании сведений, получаемых из Росгидромета. На этом фоне крайне странным выглядит заявление ответственных сотрудников этой уважаемой организации, что шквалистый ветер скоростью до 20-22 метров в секунду не должен был привести к подобным последствиям, если бы не особенности московской архитектуры. Вместе с тем мы можем говорить о настоящем урагане, который, пройдя по Московской области в понедельник, во вторник пересек границу Казахстана, не изменив на протяжении 2 тысяч километров ни силы ветра, ни ширины фронта.

На самом деле, предупреждения имели место: все федеральные операторы мобильной связи сообщили о том, что получили от МЧС данные о предполагаемых небольших локациях и времени ухудшения погодных условий. Однако масштаб надвигающегося бедствия, к сожалению, действительно был оценен неверно. В причинах этого еще предстоит разобраться.

Что делать, если ваше имущество пострадало или потребовалась медицинская помощь?

Возмещение ущерба жизни и здоровью, причиненного последствиями чрезвычайных ситуаций, осуществляется в рамках Конституции РФ, Федерального Конституционного закона от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении", Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указа Президента РФ от 10 января 2000 года № 24 "О концепции национальной безопасности РФ", Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Конституций и Уставов субъектов РФ и других законов и подзаконных актов. Следовательно, без медицинской помощи вы не останетесь. Обратитесь в любое государственное лечебно-профилактическое учреждение с полисом и паспортом гражданина РФ. Экстренная помощь оказывается и при отсутствии таких документов.

Однако, чтобы граждане могли воспользоваться всеми предоставляемыми законом правами – медицинской помощью, материальной, в том числе в связи с утратой трудоспособности, – необходимо, чтобы вчерашние события официально были признаны чрезвычайной ситуацией и им была присвоена соответствующая категория. С учетом наличия большого числа жертв, таковым прошедший ураган будет признан в ближайшее время. Это существенно облегчит получение гражданами и организациями полагающихся компенсаций, в том числе страховых.

По каким страховкам полагаются компенсации вследствие ущерба, причиненного природной катастрофой?

Возмещение ущерба и выплата компенсаций полагается всем владельцам страховых полисов, в которых подобные явления указаны в качестве потенциальных рисков. Так, помимо связанных с природными катастрофами пунктов в договоре КАСКО, речь идет о страховании зданий и строений. По предварительным оценкам, этот ущерб существенно превысит тот, который понесли автомобилисты.

Куда обращаться, если поврежденное имущество не было застраховано?

Право на возмещение ущерба по незастрахованному недвижимому имуществу возникает при соблюдении нескольких условий:

Пострадавший является гражданином РФ,

Пользуется жилым помещением (или дачным домом) на законных основаниях,

Проживает в нем постоянно.

Наличие или отсутствие регистрации при этом не имеет значения, однако владельцы дач рискуют не получить такую компенсацию в случае, если не смогут доказать, что проживали в загородном доме на постоянной основе.

Если на незастрахованный автомобиль, к примеру, упал рекламный щит, можно попытаться предъявить иск владельцам конструкции. Однако в этом случае предстоит провести соответствующие экспертизы и доказать, что конструкция была установлена ненадлежащим образом, например, не были соблюдены нормативы и стандарты, относящиеся к правилам размещения на городских улицах рекламных конструкций.

У муниципальных органов также имеются свои нормативы по мониторингу и оценке состояния зеленых насаждений, а также оформлению технических заданий на спил потенциально опасных деревьев. Если удастся установить, что дерево, разбившее автомобиль, было определено к спилу, однако это предписание не было исполнено, судебный иск может быть подан в рамках гражданско-правовых требований.

Я призываю граждан внимательнее отнестись к вопросам страхования жизни и здоровья, а также принадлежащего им имущества, напомнив, что средства и время, потраченные на получение компенсаций, в том числе в судебном порядке, будут куда более значительными, чем сроки и расходы, необходимые для получения страхового полиса.