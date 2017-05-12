Вооруженные бандиты напали на пост ДПС в Ингушетии

В ночь на 12 мая в Малгобеке группа вооруженных злоумышленников напала на пост ДПС. "В результате получил ранение полицейский, двое из нападавших уничтожены", – цитирует "Газета.ru" представителя регионального управления МВД. Устанавливаются личности нападавших и обстоятельства происшествия.
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