Вооруженные бандиты напали на пост ДПС в Ингушетии

В ночь на 12 мая в Малгобеке группа вооруженных злоумышленников напала на пост ДПС. "В результате получил ранение полицейский, двое из нападавших уничтожены", – цитирует "Газета.ru" представителя регионального управления МВД. Устанавливаются личности нападавших и обстоятельства происшествия.