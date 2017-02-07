Однорукий школьник украл тонну угля в Кузбассе

В Кемеровской области полиция задержала однорукого подростка, который вместе со сводным братом воровал уголь из вагона. Комиссия по делам несовершеннолетних взяла под контроль школьника-инвалида.

Инцидент произошел на станции Югра-2 во время стоянки грузового поезда. По предварительным данным, 17-летний инвалид забрался в вагон и выкинул оттуда около тонны угля, помогая 24-летнему брату в совершении преступления, передает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на региональное МВД.

Когда злоумышленники были задержаны, выяснилось, что однорукий подросток знаком полицейским, сообщает "Город новостей". Оперативники вспомнили, что семь лет назад серьезно пострадал мальчик, лазивший под составом. Чтобы спасти жизнь ребенку, врачи ампутировали ему руку.

По результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано. Школьника взяла под контроль комиссия по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о другом правонарушении, к которому был причастен юноша. Больше года 17-летний москвич надевал форму старшего лейтенанта и участвовал в операциях вместе с ничего не подозревавшими сотрудниками МВД.