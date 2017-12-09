Место ликвидации террористов в Ставрополе попало на видео
Сообщается, что в одном из частных домов Ставрополя забаррикадировались трое подозреваемых. Они планировали совершить теракты в общественных местах. Спецслужбы обезвредили их. Район проведения операции был снят на видео. Запись опубликовал телеканал "360".
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