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Регионы

Место ликвидации террористов в Ставрополе попало на видео

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
В ночь на 9 декабря силовики оцепили центр Ставрополя. В городе был объявлен режим контртеррористической операции.
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Сообщается, что в одном из частных домов Ставрополя забаррикадировались трое подозреваемых. Они планировали совершить теракты в общественных местах. Спецслужбы обезвредили их. Район проведения операции был снят на видео. Запись опубликовал телеканал "360".

Автор: Геннадий Куприянов9 декабря 2017, 11:13

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