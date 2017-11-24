Врачей винят в смерти двухлетнего ребенка

Главк Следственного комитета России по Московской области возбудил уголовное дело из-за смерти девочки в Монинской больнице подмосковного города Щелково. Правоохранители считают, что в гибели маленькой пациентки виноваты медики.

Установлено, что с 26 по 27 октября работники Щелковской подстанции медпомощи, оказывая помощь двухлетней девочке, ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности. Это, по мнению следователей, и повлекло смерть малолетней пациентки из-за неосторожности, передает пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

В настоящее время следователи ищут необходимые доказательства, а также устанавливают причастных к данному преступлению лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в прошлом году в подмосковном Наро-Фоминске после получения некачественной медицинской помощи скончалась пятилетняя местная жительница. По факту гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации правоохранителей, состояние девочки резко ухудшилось через несколько дней после посещения стоматологической поликлиники. Похожая трагедия произошла весной этого года в Омске. Там после укола лидокаина в больнице десятилетняя школьница впала в кому, а позже скончалась.

В Омске десятилетняя девочка впала в кому и умерла после укола лидокаина...

По чем нынче диплом мед. института...?! — Гребнев Андрей (@n1vdr0m) 10 апреля 2017 г.

Случаи гибели пациентов по вине медиков вызывают широкий общественный резонанс и активно обсуждаются в социальных сетях. Своими комментариями люди пытаются обратить более пристальное внимание правоохранителей на эту проблему.