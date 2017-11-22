В Курске семья устроила стриптиз-шоу при ребенке

В Курске сестра подарила брату на двадцатилетие стриптиз. Эротическое действо происходило на глазах у малолетнего ребенка.

Появившийся в Сети ролик вызвал настоящий скандал и общественный резонанс. Первым его опубликовал паблик "Курский бомонд". На видео девушка в стилизованной форме полицейского исполняет стриптиз в присутствии маленького ребенка. В кадре видны и другие члены семьи именинника.

Голоса за кадром призывают малыша не мешать танцовщице. Сама стриптизерша рассказала, что виновник торжества учится на юриста и именно этим был обусловлен выбор костюма.

По словам девушки, она не знакома с заказчиками и ей впервые пришлось выступать в таких условиях, передает Life.ru. Известно, что за приватный танец она получила три тысячи рублей. Более того, по словам стриптизерши, она несколько раз просила родителей убрать ребенка, но ее игнорировали.

Теперь она жалеет о том, что не была более настойчива. "Я когда к ним приехала, они меня встретили, проводили в комнату, где я могу переодеться. Мимо меня пробежал ребенок. Я сразу им сказала, что детей никаких не должно быть, потому что у меня есть правила 18+. Мои предупреждения были сказаны, но они меня не услышали, потому что, когда я начала работать, выбежал ребенок", – цитирует стриптизершу РЕН ТВ.

Случаем заинтересовались в правоохранительных органах. Следственный комитет России по Курской области уже проводит доследственную проверку по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства, передает URA.Ru.