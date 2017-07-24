Устроившая стриптиз пенсионерка отделалась штрафом

Чебаркульский городской суд оштрафовал 61-летнюю местную жительницу за то, что она разделась перед судебными приставами. Пенсионерка сделала это, чтобы ее не доставили в местный отдел Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за долги.

Изначально женщина была оштрафована за нарушение тишины. Еще в январе 2017 года ее соседи жаловались, что из квартиры пенсионерки регулярно доносятся шум, музыка и нецензурная брань.

В итоге суд оштрафовал шумную бабулю на две тысячи рублей, но платить штраф она не стала. Тогда материалы были переданы приставам, а те составили еще один протокол – за неуплату штрафа в срок. И долг стал вдвое больше.

Женщина снова проигнорировала требования закона, отказавшись являться в отдел ФССП для дачи объяснений. В результате ей назначили принудительный привод, сообщает пресс-служба ведомства.

Приставам ничего не оставалось, как наведаться к нарушительнице домой. Когда они прибыли к ней, пенсионерка пошла переодеться в ванную комнату, а через минуту выскочила к сотрудникам в распахнутом халате на голое тело и заявила, что никуда не поедет.

Смущенные и удивленные приставы составили в отношении хулиганки очередной протокол. На этот раз пенсионерка была оштрафована на тысячу рублей за свой "стриптиз" и на тысячу – за неподчинение требованию о явке в отдел УФССП. Однако новые штрафы пока не оплачены. Прежние долги приставы принудительно списывают с пенсии нарушительницы.

Как писали Dni.Ru, зимой этого года в Москве у 16-летнего подростка украли смартфон, когда он был в библиотеке на Большой Черкизовской улице. Гаджет он оставил на проходной, а вернувшись, не обнаружил его на месте. Полицейские задержали подозреваемую – ею оказалась 80-летняя местная жительница. Пенсионерка зашла в библиотеку и, воспользовавшись невнимательностью охранника, стащила телефон, после чего скрылась

