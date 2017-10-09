На Урале пятеро мужчин насмерть угорели после вечеринки

Пожарные обнаружили тела пятерых мужчин во время тушения частного дома в селе Черемисское в Режевском городском округе Свердловской области, передает URA.RU. В этом доме приятели отмечали получение пенсии одним из них.

В полиции считают, что после бурной вечеринки все уснули и кто-то забыл потушить сигарету. По предварительной информации, мужчины погибли, надышавшись угарным газом. Точную причину смерти установит экспертиза. Правоохранительные органы проводят расследование.