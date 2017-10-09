Под Архангельском приставы наложили арест на "душу" должника

В Каргопольском районе Архангельской области судебные приставы арестовали имущество должника. Официально не работающий мужчина выплачивал своему ребенку по 500 рублей в месяц, однако вскоре прекратились и эти переводы. Было установлено, что из имущества за ним числится только карабин и одноствольное ружье. На них и был наложен арест. Мужчина, присутствовавший при исполнительных действиях, заявил, что приставы арестовывают "его душу".

Впрочем, большую выгоду из этой сделки извлечь вряд ли удастся. "Карабин был оценен в пять тысяч рублей, а старенькое ружье – в тысячу рублей", – цитирует Flashnord пресс-службу регионального управления ФССП. Должник написал заявление о самостоятельной реализации имущества. Ружье и карабин ему придется продать в течение десяти дней, а вырученные деньги внести в счет погашения долгов.

