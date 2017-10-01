В Якутии введен режим ЧС

Глава МЧС России Владимир Пучков объявил о введении режима чрезвычайно ситуации в Якутии из-за отключения электричества, воды и отопления после аварии на местной ГРЭС. "Вызывайте всех руководителей – и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики. Оперативные группы должны быть на каждом объекте", – распорядился он.

По словам Пучкова, работа всех систем жизнеобеспечения должна быть восстановлена 2 октября. "Аварийные ситуации в системе теплоснабжения должны быть исключены, нельзя допустить размораживания систем отопления", – цитирует руководителя ведомства "Интерфакс".