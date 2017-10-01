Правительство Красноярского края ушло в отставку

Кабинет министров Красноярского края сложил свои полномочия. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс.

Глава региона уточнил, что революционных изменений в правительстве не будет, передает ТАСС. Напомним, Усс сменил на посту руководителя края 64-летнего Виктора Толоконского.