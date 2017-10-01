Якутск остался без электричества из-за аварии на ГРЭС

На Якутской ГРЭС произошла авария. По предварительным данным, в одном из здании станции случился взрыв, в результате чего возник пожар.

Из-за происшествия Якутск и пригороды были обесточены. "В настоящее время на станцию выехала оперативная группа для оценки случившегося", – сообщили спасатели. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, передает "Интерфакс".