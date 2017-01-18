Тверской "Дом-2" стал интернет-хитом

В Сети набирают популярность ролики о жизни неадекватных жильцов одного из домов в Твери. Пользователи с удовольствием наблюдают, как социально неблагополучные граждане дебоширят и скатываются в пьяном виде с лестниц.

Устав от соседей-дебоширов, которые терроризируют весь дом, Андрей Горев разместил у себя в подъезде камеру видеонаблюдения. Отснятый материал тверичанин стал публиковать на популярном видеохостинге YouTube в надежде привлечь внимание общественности, а заодно и полицейских, передает Twernews.

По словам автора роликов, одни подвыпившие соседи часто ломятся к нему в квартиру с палками и угрозами всех поубивать, другие громко включают музыку и кидают под дверь окурки. "Мы просто хотим спокойно жить, не бояться выходить из квартиры, не бояться за свою жизнь и здоровье", – объясняет мужчина.

Реалити-шоу о непростой жизни с соседями мгновенно стало популярным в Сети. Пользователи с удовольствием наблюдают за тем, что творится на лестничной площадке и оставляют ироничные комментарии.

Так, например, один из последних роликов, демонстрирующий, как пьяный мужчина кубарем скатывается с лестницы, за сутки набрал более 100 тысяч просмотров. Не менее популярно видео, на котором старушка тычет палкой в камеру, пытаясь ее разбить, а затем распыляет в объектив баллончик с краской.

"В этом видео вся современная Россия. Как я понимаю, боярышник в кадр не попал", ﻿"Тьфу ты, я думал он постиг весь смысл, тлен и несправедливость бытия после падения, а это картинка зависла﻿", "Как в фильме "Дурак", один среди зомби...﻿" – шутят блогеры в комментариях под записью.

Впрочем, некоторые пользователи искренне сочувствуют автору видео и советуют установить дверь понадежнее и вызвать полицию. Другие признаются, что у них тоже есть опыт жизни с неадекватными соседями.