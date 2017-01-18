Зэки Миша и Витюша показали в Сети тюремную жизнь

Новгородский заключенный по имени Михаил стал настоящей интернет-звездой после того, как он запустил онлайн-трансляцию своих будней в соцсети Periscope. Позже к юноше, отбывающем наказание за грабеж, присоединился и его друг.

Михаил стал вести реалити-шоу всего несколько дней назад, но уже обзавелся множеством поклонников. Пользователям также понравился и его сокамерник, которого они ласково прозвали Витюшей. Витюша признался зрителям, что отбывает срок за убийство.

Молодые люди с удовольствием делятся с интернет-пользователями подробностями своей тюремной жизни. Так, они снимают на камеру барак, в котором живут, тюремные робы и даже нарды и четки, которые они смастерили, коротая дни.

Кроме того, заключенные не упускают возможность и устроить свою личную жизнь. Так, молодые люди передают привет девушкам и зовут к себе на свидание в тюрьму, пишет Life.ru. "Конкурс надо будет провести, кастинг. Запускаем кастинг на лучшую девицу, которая приедет ко мне на свиданку. Она сможет почувствовать все прелести заключенного", – шутит в камеру Миша.

Вместе с тем, авторы онлайн-трансляции скрывают свое местоположение, опасаясь, что кто-то из сотрудников тюрьмы узнает их и отберет мобильный телефон, которым пользоваться запрещено. Тогда молодые люди будут вынуждены искать себе какое-то другое развлечение.