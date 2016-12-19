Пенсионерка спасла внучку от поезда под Курганом

В Курганской области на станции Варгаши бабушка с внучкой переходили в неположенном месте железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Пенсионерка попала под тепловоз, успев вытолкнуть в сторону пятилетнюю внучку Настю.

Пенсионерка Валентина Батехтина с внучкой переходили железнодорожное полотно прямо перед приближающимся товарным составом. Пожилая женщина не успела покинуть пути и погибла.

Девочка в данный момент находится под наблюдением врачей. "Она либо споткнулась, либо затянуло ее под поезд воздушным потоком, но она успела откинуть ребенка в сторону. Девочка получила травму головы. Госпитализирована в тяжелом состоянии", – цитирует источник в правоохранительных органах Life.ru.

По предварительной информации, 70-летняя пенсионерка вела внучку Настю к родителям. В настоящее время по факту гибели женщины ведется проверка.

Как писали Dni.ru, в октябре в Подмосковье в районе станции Черное поезд сбил 17-летнего юношу. "Электричка сбила молодого человека, когда он перебегал железнодорожные пути в районе станции Черное. От полученных травм потерпевший скончался на месте", – сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России.

Месяцем ранее выпал из электрички недалеко от станции Кусково житель подмосковного Орехово-Зуева. Когда поезд находился в движении, мужчина вышел покурить в тамбур. Он открыл двери вагона, и в этот момент состав внезапно тряхнуло, из-за чего пассажир и выпал. С различными травмами пострадавший был госпитализирован.