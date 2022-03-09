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"Нюансов достаточно": На что обратить внимание при покупке квартиры

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"Нюансов достаточно": На что обратить внимание при покупке квартиры

Сделка по недвижимости включает в себя множество важных пунктов.
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После решения о приобретение жилья наступает самый ответственный момент – заключение сделки. Здесь важно сосредоточить внимание на всех возможных мелочах и тщательно изучить документы. Право собственности продавца на недвижимость должно быть задокументировано, в бумагах не может быть опечаток, ошибок, исправлений и юридических погрешностей.

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Если на первый взгляд документы в порядке, стоит обратить внимание на более неочевидные вещи. Необходимо запросить выписку из домовой книги или единый жилищный документ. "Принципиальным моментом при покупке квартиры является перечень лиц, в ней зарегистрированных и, возможно, сохраняющих право пользования квартирой. Ведь нюансов в каждой квартире достаточно", – уточняет юрисконсульт ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева.

При заключении сделки нельзя закрывать глаза ни на какие нюансы. Зачастую, покупатель относится спокойнее к ипотечным квартирам, так как все документы проверял до этого банк. Однако не стоит слепо полагаться на это, могут возникнуть проблемы. например, был ли в браке предыдущий владелец, бравший ипотеку или оплачивал ли часть кредита материнским капиталом.

Также стоит обратить внимание на возможные долги по коммунальным платежам. Если в квартире установлены счетчики воды, а хозяин платил усредненное значение, мог накопиться долг. В таком случае даже стандартная справка об отсутствии задолженностей может не показать реальной картины.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 13:02 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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