Квартира с отделкой от застройщика: плюсы и минусы

Эксперты назвали достоинства и недостатки отделки от застройщика.

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Сейчас застройщики предлагают покупателям три варианта квартир: "Без отделки", "Предчистовая отделка" и "Чистовая отделка". Эксперты супермаркета недвижимости NDV.ru назвали плюсы и минусы приобретения жилплощади с отделкой или без нее.

Квартира без отделки

Квартира без отделки – это "бетонная коробка", в которой сделана лишь гидроизоляция санузла. В таком варианте часто нет даже межкомнатных перегородок и стяжки.

Подобные квартиры стоят дешевле, во время покупки или приемки сразу видны все строительные огрехи, кроме того, владелец может сделать ремонт четко под себя.

Между тем квартира без отделки требует значительных финансовых вложений. Сразу въехать не получится. Ремонт может затянуться на год и более. Если у соседей по этажу квартиры также без отделки и их ремонт начнется позже, придется терпеть грязь на общей площади и постоянный шум.

Квартира с предчистовой отделкой, еще ее называют white box

В таком жилье все готово к косметическому ремонту. Все грязные и шумные работы застройщик уже сделал. Уже проложены инженерные коммуникации, между комнатами есть перегородки, они шпаклеваны и выровнены, готова стяжка на полу, на окнах есть карнизы, подоконники и косяки.

Основной плюс white box – финальный этап отделки хозяин может сделать по своему вкусу. Можно хорошо сэкономить, поклеив самостоятельно обои и настелив линолеум своими руками.

Сразу заселиться в квартиру без финальной отделки нельзя. Кроме того, white box маскирует строительные дефекты. Также электричество не всегда разведено удобно.

Чистовая отделка

Это квартиры с уже готовым ремонтом. Покупателям остается привезти мебель и бытовую технику и можно заезжать. Основной плюс квартиры с отделкой – экономия времени и сил. Часто на отделочные работы дают гарантию.

Между тем квартиры с ремонтом продаются дороже. Под чистовой отделкой не видно недостатков строительства. Вариантов отделок всегда немного, иногда покупатели вообще не имеют возможности выбрать дизайн. Квартира скорее всего будет выглядеть "бюджетно".