В Новой Москве за три года построят около 100 школ и детсадов

Новая Москва активно развивается: строятся жилые районы и дороги, на присоединенные территории пришло метро. Параллельно город ведет строительство объектов социальной инфраструктуры. В ближайшие несколько лет в Троицком и Новомосковском административных округах появятся около 100 новых школ и детских садов.

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