Парковку в Гонконге купили за три миллиарда долларов
В итоге земельный участок приобрела компания Henderson Land Development, которая принадлежит Ли Шауки – одному из самых богатых людей в мире. Стоимость территории площадью обошлась фирме в рекордные три миллиарда долларов, сообщает South China Morning Post.
При этом, итоговая стоимость участка значительно превзошла ожидания экспертов, которые оценивали ее в 2,8 миллиарда долларов. На данный момент, на этой территории расположена пятиэтажная парковка.
Как отмечает издание, новый хозяин участка планирует снести ее и к 2022 году построить на этом месте офисное здание. Общая инвестиционная стоимость данного проекта может превысить 26 миллиардов долларов с учетом стоимости земли. Эксперты предполагают, что такие вложения стоят того, так как здание будет пользоваться большим спросом у арендаторов.
Напомним, по данным за прошлый год, Гонконг занимает третье место в рейтинге самых дорогих для жизни и работы городов. Проживание в административном центре Китая (включая аренду жилья и офисной недвижимости), в среднем, обходится служащим в 103 тысячи долларов в год.
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