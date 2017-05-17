Парковку в Гонконге купили за три миллиарда долларов

В Гонконге на правительственном аукционе ушел с молотка самый дорогой участок земли. За право купить территорию в центре города боролись девять компаний.

В итоге земельный участок приобрела компания Henderson Land Development, которая принадлежит Ли Шауки – одному из самых богатых людей в мире. Стоимость территории площадью обошлась фирме в рекордные три миллиарда долларов, сообщает South China Morning Post.

При этом, итоговая стоимость участка значительно превзошла ожидания экспертов, которые оценивали ее в 2,8 миллиарда долларов. На данный момент, на этой территории расположена пятиэтажная парковка.

Как отмечает издание, новый хозяин участка планирует снести ее и к 2022 году построить на этом месте офисное здание. Общая инвестиционная стоимость данного проекта может превысить 26 миллиардов долларов с учетом стоимости земли. Эксперты предполагают, что такие вложения стоят того, так как здание будет пользоваться большим спросом у арендаторов.

Напомним, по данным за прошлый год, Гонконг занимает третье место в рейтинге самых дорогих для жизни и работы городов. Проживание в административном центре Китая (включая аренду жилья и офисной недвижимости), в среднем, обходится служащим в 103 тысячи долларов в год.