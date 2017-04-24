При голосовании по реновации задействуют трехуровневую проверку

Жители пятиэтажек, попавших под московскую программу реновации жилья, смогут высказать свои пожелания на портале "Активный гражданин". При этом проверка данных голосующих будет такой же серьезной, как и на портале госуслуг.

Руководитель департамента информационных технологий правительства Москвы Артем Ермолаев сообщил о беспрецедентной акции столичных властей: для того, чтобы узнать мнение москвичей о программе переселения из ветхого жилья, решено объединить два ресурса – портал государственных услуг и сайт "Активный гражданин".

При этом голосование по реновации будет защищено трехуровневой верификацией. Это необходимо для того, чтобы получить предельно точную картину мнений столичных жителей, желающих переехать из своего старого жилья.

"Сначала гражданину надо будет указать фамилию, имя, отчество, дату рождения. После этого ввести свои паспортные данные и СНИЛС", – пояснил Ермолаев. Кроме того, всем, кто пожелает проголосовать по теме сноса пятиэтажек, необходимо будет указать лицевой счет и номер свидетельства о регистрации на право собственности. Процедуру голосования столичные власти обещают сделать гарантированной, надежной и доступной, а по его завершению все данные опубликовать в Сети.

Также голосование по программе реновации пройдет во всех московских многофункциональных центрах. К москвичам, которые не смогут по причине болезни или ограниченных возможностей посетить МФЦ, на дом придут социальные работники с опросными листами.

Помимо этого, начиная с 26 апреля во всех округах Москвы пройдут встречи префектов с жителями, на которых можно будет задать вопросы по программе переселения. В связи с высоким уровнем интереса жителей столицы к этому вопросу было принято решение провести несколько встреч вместо одной, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Встречи будут проходить в залах, рассчитанных на большое число людей.

Реновация жилья: встреч с жителями будет больше, чем планировалось pic.twitter.com/jMD9P6paMV — WilhelmCarranza (@WilhelmCarranz1) 24 апреля 2017 г.

В департаменте информационных технологий столичного правительства сообщили, что чиновники уже обзвонили более 300 квартир. Задавался широкий спектр вопросов, чтобы получить базу для работы с мнениями дальше, отметил глава департамента Артем Ермолаев.

Практика голосования по актуальным городским проблемам успешно применяется во многих городах мира. Постоянные площадки для электронного голосования имеют Париж, Сеул, Мадрид, Барселона, сообщил руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и компаниям государственного сектора PricewaterhousCooper Кирилл Никитин. "Лидер -это Сеул, на своей площадке он собирает до 800 тысяч участников за одно голосование. В Мадриде и Барселоне требуются паспортные данные. А в Сеуле, как и в Москве, используются данные с сотовых телефонов", – пояснил Никитин.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, на сегодняшней день не стоит задача массово включать все пятиэтажные дома первого периода индустриального градостроения в программу реновации. "Перед нами стоит задача включить только те дома, в которых жители говорят – да, мы хотим переселиться", – отметила Княжевская. По ее словам, для дальнейшего развития территорий необходимо найти баланс между пожеланиями жителей и квартальной застройкой, которую нужно спланировать и реализовать.





Напомним, 20 апреля Госдума сделала первый шаг к началу реализации проекта по сносу пятиэтажек в Москве – палата приняла в первом чтении закон о реновации ветхого жилого фонда.

Закон готовился в тесном взаимодействии исполнительной и законодательной ветвей власти: на обсуждение документа в Думу приглашались представители московского правительства, депутаты от всех политических партий, представленных в парламенте. Большую роль при разработке законопроекта и самой программы переселения сыграли эксперты и специалисты в разных областях – от жилищной политики до экономики и социальной сферы.