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Вторник 5 сентября

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Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра
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В этом году на участках появятся терминалы электронного голосования.

У москвичей есть выбор, каким способом проголосовать на выборах мэра. Об этом в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он отметил, что жители столицы могут проголосовать бумажно или электронно. В 2023 году появились новые возможности, включая электронное голосование на избирательных участках.

Выбрать способ голосования можно в день выборов. Подавать для этого заявление не нужно, подчеркнул Костырко.

"Это все благодаря электронному списку избирателей, который введен в Москве. Все комиссии к нему подключены, это гарантия того, что двойного голосования не будет допущено", – добавил он.

Костырко уточнил, что скорость расшифровки результатов дистанционного голосования будет зависеть от числа выбравших такой формат. Он допустил, что процесс начнется в 20:15, когда соединят части ключа расшифровки и загрузят их в систему.

В Москве 25 августа состоялся тест электронного голосования. Система прошла проверку. Она готова к любым нештатным ситуациям, включая резкие перепады электричества. Ход голосования на участках поддержат разные специалисты: члены УИК, технические эксперты и хелперы, которые помогут избирателям в случае возникновения трудностей.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.

5 сентября 2023, 17:17
Фото: Mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам

В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам
Все данные надежно защищены. Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) готова к выборам мэра, заявил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

В Москве успешно протестировали систему электронного голосования

В Москве успешно протестировали систему электронного голосования
Участие приняли около 430 тысяч человек. Тестовое электронное голосование прошло 25 августа с 08:00 до 14:00.

На mos.ru стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами

На mos.ru стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами
Москвичи познакомятся с нововведениями избирательного процесса. Тестирование продлится до 14:00 25 августа.

Москвичей пригласили принять участие в тестовом голосовании 25 августа

Москвичей пригласили принять участие в тестовом голосовании 25 августа
Участникам предложат выбрать мероприятие на День города. В Москве 25 августа пройдет публичное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Собянин встретился со сторонниками в штабе общественной поддержки

Собянин встретился со сторонниками в штабе общественной поддержки
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