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Политика
В Германии назвали цель США в "скорой войне с Россией"

В Германии назвали цель США в "скорой войне с Россией"

У США есть своя выгода от создания истерии вокруг "скорой войны" России и Украины.
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Регулярные информационные вбросы о предстоящем конфликте Украины и России отпугивают Евросоюз от запуска "Северного потока – 2". США преследуют таким образом свои цели. Об этом написал автор Инес Цеттель в статье для Der Spiegel.

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Журналист указывает на то, что слухи вокруг "скорой войны" ничем фактически не подтверждены, но при этом выходят часто. Так западные СМИ "подсаживают" Европу на сжиженный природный газ США, пишет автор.

Также отмечается, что на фоне искусственно созданной истерии вокруг предполагаемого конфликта отрасль ископаемых энергоносителей в США хорошо развивается. Ей даже удалось обогнать по поставкам СПГ прямых конкурентов.

"Америка — основной энергетический бенефициар мобилизации российских войск на границе с Украиной. В декабре США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире, опередив Катар и Австралию. По данным Rystad, поставки в Европу с ноября по декабрь увеличились на 75%, а европейцы стали основными покупателями товара, который администрация Трампа пафосно называла молекулами американской свободы", — говорится в статье.

Также автор немецкой газеты напомнила, что Дональд Трамп призывал мир освободиться от русского "энергетического плена". Многих шокировал тот факт, что до победы Джо Байдена немецкие аналитики относились к СПГ прохладно.

Более того, США заинтересованы в том, чтобы России не было не только на общеевропейском, но и в частности конкретно на немецком энергетическом рынке.

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Фото: Yevhen Liubimov / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2022, 14:27 Источник: Der Spiegel ✓ Надежный источник
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