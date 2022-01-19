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Политика
При каких обстоятельствах Евросоюз повторит судьбу Украины – мнение политолога Ищенко

При каких обстоятельствах Евросоюз повторит судьбу Украины – мнение политолога Ищенко

Противники проекта "Северный поток – 2" могут уничтожить европейскую экономику, считает политолог Ростислав Ищенко.
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Пока известно, когда "Северный поток – 2" будет запущен, поскольку проект еще находится на стадии сертификации. При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что газопровод в любом случае введут в эксплуатацию, поскольку этот проект является выгодным как для Германии, так и для всего Евросоюза.

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Однако противников "Северного потока – 2" все еще много, преимущественно в США, и если они одержат победу, то ЕС повторит судьбу Украины. Так считает политолог Ростислав Ищенко. По его словам, невозможность запуска газопровода приведет к упадку экономики Европы.

Эксперт считает, что США добьется своего и поглотит всю Европу, если ЕС будет давать слабину. И если Соединенные Штаты быстро расправились с Украиной, то Евросоюз "съедят" медленно, отметил Ищенко. Сопротивление же будут оказывать имеющие большой опыт европейские политики.

Пока же ЕС является в той или иной степени независимым от США и пытается идти по пути сотрудничества с Россией, заметил политолог. Американцы же пытаются отвернуть Евросоюз от востока.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что канцлер Германии отказался поддерживать антироссийские санкции. Из-за позиции Шольца в правительстве наметился раскол.

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Фото: H.-D. Falkenstein / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2022, 22:05 Источник: YouTube-канал 'Украина • РУ' ✓ Надежный источник

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