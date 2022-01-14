"Закодировано у русских в генах": СМИ США подняли истерику после слов Путина

Запад занимается бесполезной демагогией в то время, пока российский лидер уже показывает силовые приемы. США и представители Североатлантического альянса в замешательстве и не знают, как на это отвечать, – пишет Уолтер Мид в своей статье для The Wall Street Journal.
В связи с этим представители НАТО раздражаются из-за любых военных действий России у границ с другими государствами.
Автор статьи уверяет, что Путин обвел Запад вокруг пальца, показав эффективность своей политики. Хотя раньше Запад считал его тактику старомодной.
"Россия за свою историю все время подвергалась нападениям, теперь страх перед вторжением врагов почти закодирован у русских в генах", – говорится в материале.
В заключение автор статьи добавил, что такими темпами Россия успешно сможет восстановить контроль над бывшими советскими республиками посредством внедрения доверия в местные органы управления.
Мид отметил, что из 15 государств бывшего СССР дистанции с Россией придерживаются только прибалты, украинцы, и некоторые другие. В остальных случаях российский лидер решает, "кому править, а кому плакать", – приводит слова автора статьи телеканал "360".