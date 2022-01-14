Володин сообщил о снятии с рассмотрения инициативы о QR-кодах в общественных местах

Правительство и "Единая Россия" приняли решение о доработке инициативы. Депутаты обсудят вопрос 17 января на Совете ГД, отметил спикер.
Он выразил уверенность, что парламентарии поддержат решение.
"Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это", – написал Володин в своем телеграм-канале.
Госдума приняла законопроект в первом чтении 16 декабря. Предполагается, что посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины граждане смогут при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенный COVID-19 или медицинский отвод от вакцинации.
Ранее с рассмотрения сняли законопроект о QR-кодах на транспорте. Решение стало результатом диалога Думы с правительством на основе мнений регионов и обращений граждан, говорил Володин.