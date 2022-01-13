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Политика
Экономист Гринберг: новые санкции США не станут угрозой для России

Экономист Гринберг: новые санкции США не станут угрозой для России

Возможные санкции США против руководства России стали одной из обсуждаемых тем этой недели.
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О новом пакете антироссийских санкций, которые подготовила команда американских сенаторов-демократов, уже высказались в МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров назвал происходящее "нервным срывом", а также признался, что подобные инициативы вызывают у него изумление.

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Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг сомневается, что новые санкции больно ударят по России, поскольку страна достаточно богата, владеет многими полезными ископаемыми. Впрочем, американцы, по словам эксперта, могут и вовсе отказаться от новых ограничений из-за большого риска.

Гринберг допускает, что Вашингтон сбалансирует антироссийские санкции, то есть сделает их менее жесткими, но не слишком мягкими. Ограничения могут ввести, если переговоры представителей России и НАТО окажутся безрезультатными, а ситуация вокруг Украины станет более напряженной. Слова экономиста приводит "Радио 1".

Напомним, американские сенаторы предложили наложить санкции на президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу Минобороны Сергея Шойгу и других руководителей страны. Ограничения также могут коснуться банков и проект "Северный поток – 2".

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Фото: CHROMORANGE / Gunter Fischer / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 21:22 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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