Политолог Поротников: Лукашенко пора отпустить ситуацию и переходить к операции "Преемник"

Еще полгода назад в Белоруссии активно говорили о конституционной реформе, однако сейчас судьба Основного закона страны покрыта тайной. Как долго продлится эта пауза и почему Александр Лукашенко тянет время, объяснил политолог Андрей Поротников.



Эксперт назвал три основные причины, почему тема Конституции перестала быть частью белорусской повестки. Во-первых, по мнению политолога, виноваты санкции. Он считает, что ограничения Запада являются сдерживающим фактором в конституционном вопросе.

Во-вторых, Александр Лукашенко, как отметил эксперт, не имеет четкого представления о будущем. По словам Поротникова, президент Белоруссии пытается всеми силами сохранить режим и сделать его нерушимым: например, сделать Всебелорусское народное собрание (ВНС) конституционным органом. Политолог считает, что невозможно сочетать сильную президентскую власть и механизм за деятельностью главы государства.

Еще одна причина молчания на конституционную тему – позиция России, уверен эксперт. То есть необходимо было время, чтобы Москва и Минск "утрясли" свои расхожие представления о том, каким должен быть новый Основной закон Белоруссии.

В сложившейся ситуации Поротников допускает два варианта развития событий. По его словам, Лукашенко может и дальше желать невозможного (изменить статус ВНС без последующего конфликта интересов) или отпустить все и переходить к операции "Преемник", не пытавшись сохранить режим.

Напомним, ранее политолог Валерий Карбалевич предположил, что на прошлой неделе Александр Лукашенко привез проект Конституции на оценку Владимиру Путину. Так эксперт объяснил долгие переговоры глав двух государств в Москве.