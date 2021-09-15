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Политика
Лукашенко раскритиковал российских звезд за трусливость

Лукашенко раскритиковал российских звезд за трусливость

Лукашенко назвал предателями российских звезд, отказавшихся выступать в Белоруссии.
прочитано 562 раза

14 сентября в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко провел торжественное награждение артистов, посвященное Дню народного единства. Вручая награды представителям творческой сферы, глава государства сделал скандальное заявление. Лукашенко буквально набросился на российских звезд, подвергнув их критике.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Белорусский президент подчеркнул, что уходящий год оказался непростым для артистов, которые подверглись "шквалу атак". Он высоко оценил не только творческие качества, но и патриотические чувства представителей культуры. Меж тем, Лукашенко, несмотря на праздничную атмосферу, не стал скрывать своего негативного отношения к некоторым российским звездам.

Он не стал назвать конкретные фамилии артистов, но уточнил, что речь идет о тех "великих", которые "топтались" в Белоруссии и просили главу государства помочь с организацией концертов. Лукашенко отметил, что даже вручал им государственные награды.

Президент остался недоволен тем, что российские звезды "трусливо сбежали" из Белоруссии. По его мнению, этих людей невозможно считать артистами. Лукашенко назвал покинувших республику звезд предателями. В противовес этому он похвалил приглашенных для награждения музыкантов.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что российские звезды отказались выступать в Белоруссии на фоне скандальных президентских выборов и массовых акций протестов. Свои концерты отменили Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Григорий Лепс и Леонид Агутин.

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Фото: president.gov.by
Автор: 15 сентября 2021, 10:54 Источник: БелТА ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Зiрка Свiтова
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Получать фальшивые награды от палача- западло! Себе оставь, на надгробии пригодятся! 30 лет тешили усатого прусака на его помойке под названием " Славянский Базар" имени себя любимого. Всё- в прошлом.
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