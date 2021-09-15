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Политика
Диалог Белоруссии и Запада можно ожидать ближе к весне 2022 года – аналитик Тышкевич

Диалог Белоруссии и Запада можно ожидать ближе к весне 2022 года – аналитик Тышкевич

Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич считает, что Александр Лукашенко поднимает ставки перед возможным диалогом с западными странами.
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На учениях "Запад-2021" президент Белоруссии сделал ряд громких заявлений. Например, Александр Лукашенко сказал, что необходимо закрыть границу с Украиной протяженностью 1,2 тысячи километров и разместить там С-400. Игорь Тышкевич считает, что таким образом Батька показывает Кремлю, что он свой, и объясняет, зачем ему российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), о котором он так долго мечтает.

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Также эксперт предполагает, что, делая подобные заявления, Лукашенко поднимает ставки перед возможным диалогом с Западом. По мнению Тышкевича, такое событие может состояться ближе к весне 2022 года – после референдума по изменению Конституции.

Высказывание президента Белоруссии о С-400 может оказаться лишь сотрясением воздуха, считает аналитик. Опираясь на материал Belarus Security Blog, эксперт заявил, что у производителя ЗРК "Алмаз-Антей" в течение следующих трех лет не будет свободных мощностей для удовлетворения запроса Минска.

Ранее Игорь Тышекевич заявил, что Александр Лукашенко "борзеет" в отношении России. По словам аналитика, президент Белоруссии тянул время, чтобы избежать интеграции. Мол, раньше Батька юлил и вертелся, "как уж на сковороде".

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Фото: president.gov.by
15 сентября 2021, 21:46 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник

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