Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
"Перестань ныть!": французы призвали Зеленского наладить отношения с Россией
партнеры
Суббота
11 сентября
Лента новостей
22:12
Журналист Сванидзе объяснил странную ухмылку Путина на встрече с Лукашенко: Отношения сложные
20:03
"Вернуть интерес уже невозможно": Эрнста обвинили в крахе Первого канала
17:53
Госпитализированный с тяжелым недугом Дмитрий Киселев хочет обратиться к россиянам из больницы
17:24
Знаменитый режиссер высказался о наркозависимости Певцова
16:48
Молодая жена Петросяна показала свое настоящее лицо
16:44
Путин: Экономика страны в целом восстановилась
15:38
Лера Кудрявцева на глазах у всех довела Королеву до слез
15:04
"Хочу вас запрограммировать": Киркоров обратился к народу
15:00
"Часть моей жизни дала трещину": Газманов рассказал о предстоящей свадьбе
14:41
Замужняя Марго Робби закрутила роман с Брэдом Питтом
14:40
В Москве отмечен рекордный рост заболеваемости коронавирусом
14:22
Замученная Вера Брежнева пожаловалась на дикую усталость
13:57
"Меня хотите": Бузова приставала к гостю в эфире своего шоу
13:35
Бузова рассказала о предложении руки и сердца
13:28
"Боимся за Алишера": Моргенштерн может повторить судьбу спившегося отца
13:27
"Я не могу говорить, а он ничего не слышит": горе в семье Кончаловских
13:17
Украинский журналист Гордон: Запад импотентный по отношению к Путину
13:15
"Видно, что это не я": опозоренная Гагарина открестилась от собственного вранья
12:56
Впавшая в депрессию Кожевникова заговорила о разрыве с мужем
12:30
"Очень печально": Екатерина Стриженова довела поклонников до слез
12:29
Это позор: Поргина осудила Богомолова за голых мужиков
12:09
Разбитый инсультом Краско не смог выйти на сцену
11:54
"Возможно полгода, возможно и больше": Макеевой не дают утешительных прогнозов
11:34
Набиуллина: Цены на продукты продолжают расти
11:26
"Жаль Марину": Федункив развели с молодым итальянцем
10:55
Врач обнаружил следы операции на лице Пугачевой: Это некрасиво
10:52
"Надеюсь, твой не прочтет": Леонтьев проговорился о мужчинах помолодевшей Долиной
10:31
Градский заговорил после известия о госпитализации
06:51
Между молотом и наковальней: как Лукашенко развернулся от Запада к России
04:09
В 1975 году на станции Купавна под Москвой потерпела крушение электричка: погибли 18 человек
02:37
К чему снится землетрясение
00:23
День Усекновения главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать 11 сентября
21:59
"Он просто забыл": Вайкуле оправдалась за предательство Крутого
21:48
На востоке Москвы в подвале жилого дома нашли 2 трупа
21:31
В Иркутске болельщик футбольной команды избил арбитра до потери сознания
21:19
Чудом выжившая МакSим удивила поклонников неожиданным поступком
21:02
Пьяный житель Коми уснул в гробу и попал под следствие
20:46
История с продолжением: Пересильд провела вечер с Учителем
20:27
Экс-министр Латушко раскритиковал Евросоюз за поддержку Лукашенко
19:31
Житель Новокузнецка перевел мошеннику 2 миллиона рублей
19:27
В Польше признали поражение перед Россией
19:13
На что пошла Пугачева ради тяжелобольного Моисеева
18:48
Резвящаяся на кровати Каменских вывалила грудь
18:23
В Петербурге задержали подозреваемого в совращении ребенка мужчину
18:09
Градского экстренно увезли в больницу с тяжелым поражением легких
18:00
Незатейливая мелодрама "Постучись в мою дверь" превзошла рекорд "Игры престолов"
17:56
Вскрылась правда об отношениях нового ухажера и сына Орловой
17:34
"Кровоизлияния и опухоль": Галич госпитализировали вместе с маленьким сыном
17:22
"Упокой, господи": Могила Баскова утопает в цветах
17:03
Известную актрису раздавил цементовоз
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
В Кремле сожалеют о поддержке Лукашенко – экс-замминистра энергетики РФ
Врач обнаружил следы операции на лице Пугачевой: Это некрасиво
"Это будет прорыв": Лукашенко заговорил об изменении отношений Белоруссии и России
Прислонился лбом к гробу: как Путин простился с Зиничевым
Дерзко и неуместно: Пугачева устроила провокацию на похоронах друга
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика

Журналист Сванидзе объяснил странную ухмылку Путина на встрече с Лукашенко: Отношения сложные

В четверг прошла очередная встреча российского и белорусских лидеров. Она продлилась более трёх часов.
прочитано 312 раз

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на днях провели длительные переговоры, которые оказались весьма плодотворными. Однако известный российский журналист Николай Сванидзе обратил внимание на некоторые неочевидные жесты, которыми обменивались политики. По его мнению, они свидетельствуют о том, что встреча прошла не так гладко, как о ней пишут СМИ обеих стран.

ПО ТЕМЕ

Между молотом и наковальней: как Лукашенко развернулся от Запада к России

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Сванидзе подчеркнул, что в ходе беседы на лице Путина читалась загадочная ухмылка. Кроме того, российский лидер, по словам публициста, издавал некие звуки, что свидетельствовало об отсутствии поддержки белорусского лидера с его стороны. Эксперт также напомнил, что глава российского государства сравнил Батьку с талибами* (организация запрещена в России – прим. ред.). И хотя он подчеркнул, что сравнение было сделано в положительном ключе, Лукашенко оно явно не понравилось.

Николай Сванидзе связывает эту неявную напряжённость с тем, что отношения двух лидеров "очень сложные". Журналист считает, что на переговорах Александр Лукашенко добился сохранения низких цен на российский газ для Белоруссии, не сделав при этом Кремлю существенных уступок по вопросу интеграции в рамках "Союзного государства". Сванидзе пояснил, что для продвижения хотя бы экономической интеграции необходима общая валюта, но Минск настаивает, чтобы её выпускали в Белоруссии, а Москва – в России.

* Организация запрещена на территории РФ

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 11 сентября 2021, 22:12 Источник: Эхо Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Хочу вас запрограммировать": Киркоров обратился к народу

Певец раскрыл секреты съемок клипа
Шоу-бизнес

"Часть моей жизни дала трещину": Газманов рассказал о предстоящей свадьбе

Певец больше не один?

Шоу-бизнес

"Я не могу говорить, а он ничего не слышит": горе в семье Кончаловских

Всех сразила болезнь
Шоу-бизнес

Бузова рассказала о предложении руки и сердца

Певица подняла важную тему

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

В Москве отмечен рекордный рост заболеваемости коронавирусом
За сутки в России стало на 18 341 больных ковидом больше
Байден может ввести в США обязательную вакцинацию от ковида
Иммунолог предрек новый локдаун в России

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

В Иркутске болельщик футбольной команды избил арбитра до потери сознания
Пьяный житель Коми уснул в гробу и попал под следствие
Житель Новокузнецка перевел мошеннику 2 миллиона рублей
В Петербурге задержали подозреваемого в совращении ребенка мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+