Киевские СМИ назвали итоги встречи Путина и Лукашенко плохой новостью для Украины

Переговоры и рабочие встречи лидеров России и Белоруссии всегда приковывало внимание украинской общественности. Сторонники антироссийского курса упрекали Батьку в сотрудничестве с государством, которая находится в напряженных отношениях с Незалежной.
Сейчас киевская пресса и вовсе назвала согласование интеграционных программ в рамках Союзного государства плохой новостью для Украины. Местные журналисты убеждены, что теперь стране стоит опасаться угрозы военного вторжения с севера. Обозреватели обосновывают это протяженностью украино-белорусской границы, которая теперь якобы является в зоне риска.
Новость дополняется.
Популярные темы форума
Соседи мешают спать
Ненавижу свою мать
Как вы относитесь к богатым людям?
Плохое настроение
Кто знает?
Максим вышла из больницы
Так люблю Россию и никогда не уеду отсюда
Рвота это признак коронавируса?
Не знаю что делать
Всем привет, кто-нибудь помогите