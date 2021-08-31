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Политика
Путин и Лукашенко подпишут все дорожные карты по интеграции России и Белоруссии в сентябре

Путин и Лукашенко подпишут все дорожные карты по интеграции России и Белоруссии в сентябре

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко готовятся к переговорам, которые состоятся в следующий четверг, 9 сентября.
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Во вторник, 31 августа, стало известно, что на следующей встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут все дорожные карты по интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом сообщил посол республики в РФ Владимир Семашко.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По его словам, спустя три года составлено 27 дорожных карт. Еще одна будет сформирована к 7 сентября, и уже 9-го числа на встрече в Москве президенты все согласуют, рассказал Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

Летом Лукашенко отмечал, что союз Белоруссии и России – это ценность, которую нужно передать потомкам. Тогда же он предложил разработать стратегию интеграции с РФ до 2030 года в рамках Союзного государства, а также заявил: Москва и Минск выдержат атаки Запада и усилят экономическое сотрудничество.

Ранее аналитики обратили внимание на неоднозначную риторику Александра Лукашенко по вопросу интеграции. Президент Белоруссии высоко отзывался о российском лидере Владимире Путине, однако в то же время намекал на то, что не готов к большему сближению республики с Россией.

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Фото: President of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 31 августа 2021, 21:20 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
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Оооо гэбня блевотная объявилась!А то заскучали!
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