Путин и Лукашенко подпишут все дорожные карты по интеграции России и Белоруссии в сентябре

Во вторник, 31 августа, стало известно, что на следующей встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут все дорожные карты по интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом сообщил посол республики в РФ Владимир Семашко.
По его словам, спустя три года составлено 27 дорожных карт. Еще одна будет сформирована к 7 сентября, и уже 9-го числа на встрече в Москве президенты все согласуют, рассказал Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.
Летом Лукашенко отмечал, что союз Белоруссии и России – это ценность, которую нужно передать потомкам. Тогда же он предложил разработать стратегию интеграции с РФ до 2030 года в рамках Союзного государства, а также заявил: Москва и Минск выдержат атаки Запада и усилят экономическое сотрудничество.
Ранее аналитики обратили внимание на неоднозначную риторику Александра Лукашенко по вопросу интеграции. Президент Белоруссии высоко отзывался о российском лидере Владимире Путине, однако в то же время намекал на то, что не готов к большему сближению республики с Россией.
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